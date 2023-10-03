بنك يمني يحصد المركز الثاني في منافسة على جائزة عربية..تفاصيل

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت الشبكة العربية للمسؤولية الإجتماعية، فوز بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" اليمني بالمركز الثاني، في منافسة خاضتها أكثر من 100جهة حكومية عربية وأفريقية.

وجاء فوز كاك بنك بالمركز الثاني للجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية، في فئة الخدمات المالية على مستوى بنوك المنطقة العربية وشمال أفريقيا، بعد تفوقه في معايير مستوى الأداء وخدمة المجتمع ومدى الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع.

وتسلم الجائزة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني الزراعي حاشد الهمداني، خلال حفل تكريم للمؤسسات العربية الفائزة بالدورة ال16 "للجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية"، الذي اقيم في دبي.

ويعتبر كاك بنك أول جهة تحرز هذا الإنجاز التاريخي على مستوى القطاع المالي والمصرفي في اليمن. وتعد الجوائز العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التي تأسست في العام 2008، الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة العربية، حيث اجتذبت منذ انطلاقتها 1,585 تسجيلاً من أكثر من 1,340 مؤسسة تنتمي إلى 14 دولة عربية وتغطي أكثر من 44 قطاعاً.

ويخضع المتنافسون لعملية تقييم صارمة تتماشى مع المعايير الدولية مثل المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة، وإطار معايير مبادرة الإبلاغ العالمية، ونموذج التميز الأوروبي لإدارة الجودة وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة.

وشهد العام الحالي تلقي طلبات من مختلف أنحاء المنطقة العربية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، مما أكد التزام المنطقة بدعم الاستدامة ومسؤولية الشركات.