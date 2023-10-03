قطر تؤكد وقوفها إلى جانب استكمال الجهود السلمية لإنهاء الأزمة في اليمن

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 220

أكدت دولة قطر، وقوفها جانب استكمال الجهود السلمية لإنهاء الأزمة في اليمن، على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقال الدكتور ماجد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية في تصريح لصحيفة القدس، إن الدوحة تؤكد على ضرورة خفض التصعيد وتدعو للتهدئة في اليمن، على ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها البلد.

وأضاف الأنصاري، أن موقف الدوحة ثابت يدعو للتهدئة ومزيد من الحوار في اليمن.

وأشار إلى أن الدوحة قدمت تعازيها للبحرين إثر مقتل وإصابة عدد من الجنود على مواقعهم عند الحدود الجنوبية لليمن.

وكشف الأنصاري أن قطر تراهن على استكمال الجهود السلمية لإنهاء الأزمة، وتحديداً خلال زيارة وفد من صنعاء إلى الرياض.

وتحدث، أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد لرئيس الوزراء اليمني خلال اللقاء الأخير الذي جرى في الديوان الأميري، أن السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية هو التفاوض بين اليمنيين على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار 2216. وقال الأنصاري إن قطر أكدت وقوفها الدائم إلى جانب اليمن ودعمها المتواصل لشعبه.