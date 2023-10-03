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الرئيس الأمريكي يجري اتصالاً مع زعيم دولة خليجية.. وهذا ما دار بينهما

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
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تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن شكر فيه الأخير على دور الدوحة في الوساطة باتفاق تبادل السجناء مع إيران.

بايدن يتصل بزعيم دولة خليجية
ونوه الرئيس الأمريكي في اتصاله بأمير قطر بدور الدوحة “الفاعل والبناء دولياً مؤكداً عمق علاقات البلدين”، وفقاً لقناة الجزيرة القطرية.

 

من جهته، أكد أمير قطر للرئيس الأمريكي “التزام الدوحة بدورها وسيطاً موثوقاً لا تحده حدود إقليمية لإرساء السلام”.

كذلك أكد لبايدن “إيمان الدوحة بأهمية الحوار سبيلاً وحيداً لحل الخلافات”.
كما بحث أمير قطر الرئيس الأمريكي في الاتصال الهاتفي “العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه دعمها وتطورات المنطقة”.

ولعبت دولة قطر دوراً محورياً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في إيران، حيث عقدت محادثات بين الجانبين في الدوحة في الفترة الأخيرة.

ويعد إطلاق سراح الأمريكيين خطوة مهمة نحو تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

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