مليشيا الحوثي تعاقب مزارعي التمور في الجوف ..تفاصيل

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عاقبت مليشيا الحوثي الإرهابية مزارعي التمور في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، بحرمانهم من بيع منتجاتهم من التمور بغرض اجبارهم على بيعها لها بأسعار زهيدة.

وقالت مصادر محلية ومزارعون، إن شركة التلال الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، أغلقت أبوابها ورفضت استقبال محصول التمور من المزارعين، بعد ما حصرت المليشيا تسويق وبيع منتج التمور على الشركة دون غيرها، الأمر الذي أدى إلى تكدسها وباتت مهددة بالتلف.

وبحسب المصادر، فإن الشركة أبلغت المزارعين أن عملية الإغلاق وعدم استقبال منتج التمور، ستستمر لمدة عشرة أيام، ما يظهر ابتزازا حوثيا واضحا من وراء هذا الإجراء لاستغلال تكدس منتجات المزارعين وخوفهم على تلف منتجاتهم لإجبارهم في النهاية على بيعها بأقل الأسعار.

وكانت مليشيا الحوثي قد ألزمت المزارعين ببيع وتسويق منتج التمور عبر شركة التلال دون غيرها، كنوع من احتكار عملية التجارة على مؤسساتها وشركاتها المستحدثة، واستغلال المزارعين وابتزازهم وتكبيدهم خسائر باهظة.