مشرف حوثي يختطف فتاة عشرينية بهدف إجبارها على الزواج من مشرف آخر

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افادت مصادر محلية واعلامية متطابقة اليوم الثلاثاء بان قياديا حوثيا اقدم على على اختطاف فتاة عشرينية بهدف اجبارها على الزواج من مشرف حوثي آخر.
وذكرت المصادر بان القيادي الحوثي قايد الحسيني رفقة عناصر مسلحة أقدم على اختطاف فتاة عشرينية في منطقة العدين بمحافظة إب لإجبارها على الزواج من مشرف اخر بالقوة إلا ان الفتاة رفضت ذلك.
واشارت المصادر بان القيادي الحوثي المتورط في اختطاف الفتاة لجأ إلى بث تهم كيدية ضد الفتاة بهدف طمس فضيحة الاختطاف ليتم تحويل القضية الى محكمة العدين والتي بدورها برأت الفتاة وطالبت بإخلاء سبيلها.