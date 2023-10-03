تعرف على طلب المليشيا مقابل الافراج عن الاكاديمي ابراهيم الكبسي

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أجبرت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، أكاديميًا في العاصمة المختطفة صنعاء، على التوقيع على التزام بعدم الكتابة مقابل الإفراج عنه عقب احتجازه بسبب كتاباته المنتقدة لها على منصتي "فيسبوك وإكس".

وقالت مصادر مطلعة، في العاصمة المختطفة صنعاء، إن الأكاديمي "إبراهيم الكبسي"، أُجبر من قِبل الحوثيين على توقيع التزام بعدم الكتابة.

وأشارت إلى أن توقيع الالتزام كان شرط المليشيا الحوثية لإخراج الأكاديمي "الكبسي" من الحجز في "قسم وهاج ثعيل" الذي كان يُحتجز فيه بجوار "أبراج الحظاء" في شارع الخمسين.

وفي 19 سبتمبر الماضي، تعرض الدكتور إبراهيم الكبسي لاعتداء وصف بالوحشي، من قبل عناصر تتبع المليشيا وسط العاصمة المختطفة صنعاء، نقل على إثرها إلى المستشفى