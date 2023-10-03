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مليشيا الحوثي تختطف 20 مواطنًا من مديرية سنحان جنوب صنعاء لهذا السبب

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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شنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، حملة اختطافات بحق أبناء مديرية سنحان "جنوب العاصمة المختطفة صنعاء"، على خلفية انتشار شعارات مناهضة لها.

ووفق مصادر محلي ة؛ فإن مليشيا الحوثي سيّرت حملة من عدة أطقم للمديرية، وقامت باختطاف نحو 20 مواطنًا، ونقلتهم إلى جهة مجهولة، بعد انتشار شعارات مناهضة لها في أحد الجبال ومنها عبارة "ارحل يا حوثي".

وتفرض مليشيا الحوثي حالة طوارئ غير معلنة في مناطق سيطرتها، منذ خروج الآلاف للاحتفال بالعيد الـ61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة.

ولا تزال المليشيا المدعومة إيرانيًا، ترفض الإفراج عن 1400 شاب اعتقلتهم بتهمة المشاركة في الاحتفالات ورفع علم الجمهورية.

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