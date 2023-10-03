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حملة أمنية ضد المطلوبين أمنياً والخارجين عن القانون في حضرموت

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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أعلنت القوات الأمنية والعسكرية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، الثلاثاء، تدشين حملة أمنية تحت شعار "ميزان العدل" لضبط المطلوبين أمنيا في مدينة المكلا عاصمة المحافظة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الأجهزة الأمنية في مدينة المكلا نفذت بإسناد من المنطقة العسكرية الثانية، حملة أمنية ضد المطلوبين أمنياً والخارجين عن القانون تحت شعار (عملية ميزان العدل) تنفيذا لتوجيهات اللجنة الأمنية بالمحافظة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وانهاء الاختلالات الأمنية.

ودعت المنطقة العسكرية الثانية في بيان لها، المواطنين للتعاون الكامل مع القوات العسكرية والأمنية، وتسهيل مهامهما والإبلاغ عن أية معلومات قد تفيد بالقبض على الخارجين عن القانون، والابتعاد عن أماكن إطلاق النار، وعدم التجمهر، حفاظاً على سلامتهم.

واكدت أنها لن تسمح بأية أعمال مسلحة خارجة عن القانون، أو ما قد يمس بأمن محافظة حضرموت واستقرارها وسلامة من عليها من مواطنين وأملاكهم، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه القيام بذلك

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