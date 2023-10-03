تقارير دولية :الأزمة اليمنية واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وأكثرها رسوخاً في العالم حملة أمنية ضد المطلوبين أمنياً والخارجين عن القانون في حضرموت مباحثات يمنية ألمانية في مجال التنسيق والتعاون الأمني بيان رسمي لنادي الإتحاد السعودي توضيحا لما حدث أمس في إيران إيران تسيس الرياضة وهذا ما يحدث قبيل مباراة الهلال السعودي في طهران 6 مرشحين محتملين للرئاسة في مصر مصرع القيادي الحوثي ''عبدالوهاب الشامي'' في ظروف غامضة النصر السعودي يقلب الطاولة على استقلول الطاجيكي ويواصل صدارة مجموعته وسط تصعيد إرهابيي للمليشيات الحوثية والقاعدة.. نجاة مسؤول أمني من انفجار سيارة مفخخة في أبين لصلتهم بمسلحين أكراد.. اعتقال 90 شخصا في تركيا
أعلنت القوات الأمنية والعسكرية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، الثلاثاء، تدشين حملة أمنية تحت شعار "ميزان العدل" لضبط المطلوبين أمنيا في مدينة المكلا عاصمة المحافظة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الأجهزة الأمنية في مدينة المكلا نفذت بإسناد من المنطقة العسكرية الثانية، حملة أمنية ضد المطلوبين أمنياً والخارجين عن القانون تحت شعار (عملية ميزان العدل) تنفيذا لتوجيهات اللجنة الأمنية بالمحافظة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وانهاء الاختلالات الأمنية.
ودعت المنطقة العسكرية الثانية في بيان لها، المواطنين للتعاون الكامل مع القوات العسكرية والأمنية، وتسهيل مهامهما والإبلاغ عن أية معلومات قد تفيد بالقبض على الخارجين عن القانون، والابتعاد عن أماكن إطلاق النار، وعدم التجمهر، حفاظاً على سلامتهم.
واكدت أنها لن تسمح بأية أعمال مسلحة خارجة عن القانون، أو ما قد يمس بأمن محافظة حضرموت واستقرارها وسلامة من عليها من مواطنين وأملاكهم، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه القيام بذلك