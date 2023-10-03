تقارير دولية :الأزمة اليمنية واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية وأكثرها رسوخاً في العالم حملة أمنية ضد المطلوبين أمنياً والخارجين عن القانون في حضرموت مباحثات يمنية ألمانية في مجال التنسيق والتعاون الأمني بيان رسمي لنادي الإتحاد السعودي توضيحا لما حدث أمس في إيران إيران تسيس الرياضة وهذا ما يحدث قبيل مباراة الهلال السعودي في طهران 6 مرشحين محتملين للرئاسة في مصر مصرع القيادي الحوثي ''عبدالوهاب الشامي'' في ظروف غامضة النصر السعودي يقلب الطاولة على استقلول الطاجيكي ويواصل صدارة مجموعته وسط تصعيد إرهابيي للمليشيات الحوثية والقاعدة.. نجاة مسؤول أمني من انفجار سيارة مفخخة في أبين لصلتهم بمسلحين أكراد.. اعتقال 90 شخصا في تركيا
بحث وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، الثلاثاء، مع السفير الالماني لدى اليمن هوبرت يوزيف ياغر، مجالات التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزير الداخلية، ثمن الدعم الالماني للحكومة اليمنية في كافة المجالات ومنها المجال الأمني، مشيداً بالمساعدات الالمانية اللوجستية للإدارة العامة لشرطة محافظة عدن.
بدوره، جدد القائم بأعمال السفير الألماني، دعم حكومة بلاده لليمن ووحدته وسيادته، وتقديم الدعم في كافة المجالات ومنها المجال الأمني لتحقيق كافة تطلعات الشعب اليمني وترسيخ السلام العادل لجميع أبناء اليمن.