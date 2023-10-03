مباحثات يمنية ألمانية في مجال التنسيق والتعاون الأمني

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، الثلاثاء، مع السفير الالماني لدى اليمن هوبرت يوزيف ياغر، مجالات التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزير الداخلية، ثمن الدعم الالماني للحكومة اليمنية في كافة المجالات ومنها المجال الأمني، مشيداً بالمساعدات الالمانية اللوجستية للإدارة العامة لشرطة محافظة عدن.

بدوره، جدد القائم بأعمال السفير الألماني، دعم حكومة بلاده لليمن ووحدته وسيادته، وتقديم الدعم في كافة المجالات ومنها المجال الأمني لتحقيق كافة تطلعات الشعب اليمني وترسيخ السلام العادل لجميع أبناء اليمن.