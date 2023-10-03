بيان رسمي لنادي الإتحاد السعودي توضيحا لما حدث أمس في إيران

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات

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خرج نادي اتحاد جدة السعودي ببيان رسمي حول إلغاء مواجهته أمام نادي سباهان أصفهان الإيراني، التي كانت مقررة مساء أمس الاثنين، ضمن الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال الاتحاد، عبر حسابه على منصة "إكس": "يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب".

وأضاف: "ووفقا لذلك غادرت بعثة النادي الملعب، ونادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار، ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح".

وختم: "في هذا الإطار، يشكر النادي الاهتمام والمتابعة التي حظي بها من قبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكره القدم".

وكان الاتحاد الآسيوي قرر إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة حسبما أعلن في بيانه، مؤكدا أن سيتم إحالة الأمر للجان المختصة.

ولم تنطلق المباراة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في موعدها المحدد من مساء أمس الاثنين، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول للملعب قبل إزالة إحدى الصور والتماثيل السياسية في ممر اللاعبين، وهو ما دفع مراقب اللقاء لاتخاذ قرار إلغائها.