بيان رسمي لنادي الإتحاد السعودي توضيحا لما حدث أمس في إيران إيران تسيس الرياضة وهذا ما يحدث قبيل مباراة الهلال السعودي في طهران 6 مرشحين محتملين للرئاسة في مصر مصرع القيادي الحوثي ''عبدالوهاب الشامي'' في ظروف غامضة النصر السعودي يقلب الطاولة على استقلول الطاجيكي ويواصل صدارة مجموعته وسط تصعيد إرهابيي للمليشيات الحوثية والقاعدة.. نجاة مسؤول أمني من انفجار سيارة مفخخة في أبين لصلتهم بمسلحين أكراد.. اعتقال 90 شخصا في تركيا نداء عاجل لسكان هذه المطقة ..و مطالبتهم بالفرار قبل ساعات من مباراة ريال مدريد.. زلزال يضرب المنطقة والخوف والرعب يسود المكان اشتعال حرب المسيرات من جديد… أوكرانيا تُسقط صاروخاً و29 مسيّرة روسية خلال اللّيل ومصادر عسكرية تكشف التفاصيل
خرج نادي اتحاد جدة السعودي ببيان رسمي حول إلغاء مواجهته أمام نادي سباهان أصفهان الإيراني، التي كانت مقررة مساء أمس الاثنين، ضمن الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وقال الاتحاد، عبر حسابه على منصة "إكس": "يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب".
وأضاف: "ووفقا لذلك غادرت بعثة النادي الملعب، ونادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار، ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح".
وختم: "في هذا الإطار، يشكر النادي الاهتمام والمتابعة التي حظي بها من قبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكره القدم".
وكان الاتحاد الآسيوي قرر إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة حسبما أعلن في بيانه، مؤكدا أن سيتم إحالة الأمر للجان المختصة.
ولم تنطلق المباراة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في موعدها المحدد من مساء أمس الاثنين، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول للملعب قبل إزالة إحدى الصور والتماثيل السياسية في ممر اللاعبين، وهو ما دفع مراقب اللقاء لاتخاذ قرار إلغائها.