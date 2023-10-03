إيران تسيس الرياضة وهذا ما يحدث قبيل مباراة الهلال السعودي في طهران

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات

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انتشرت في العاصمة الإيرانية طهران المزيد من اللافتات التي تحمل شعارات وشخصيات سياسية، قبل مواجهة الفرق السعودية التي تخوض منافسات دوري أبطال آسيا.

وقبيل مبارة نساجي الايراني مع نادي الهلال السعودي اليوم، نشرت بلدية طهران صورة ضخمة لقائد فيلق القدس قاسم "س" مكتوبا عليها "يخافون من عينيه" ، وفق ما هو متداول.

جاء هذا بعدما أظهرت تسببت اللافتات والشعارات لشخصيات سياسية، في أزمة مباراة سباهان الإيراني والاتحاد السعودي.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد السعودي لكرة القدم على دعمه الكامل لفريق الاتحاد واتخاذه كافة السبل القانونية لحماية حقوق الفريق.

ولم تنطلق المباراة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في موعدها المحدد من مساء أمس الاثنين، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول للملعب قبل إزالة إحدى الصور والتماثيل السياسية في ممر اللاعبين، وهو ما دفع مراقب اللقاء لاتخاذ قرار إلغائها.

يذكر أن الهلال يخوض مباراة نساجي الإيراني اليوم الثلاثاء، وهو في المركز الثاني في مجموعته بعد التعادل مع نافباخور بهدف لمثله.