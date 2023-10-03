بيان رسمي لنادي الإتحاد السعودي توضيحا لما حدث أمس في إيران إيران تسيس الرياضة وهذا ما يحدث قبيل مباراة الهلال السعودي في طهران 6 مرشحين محتملين للرئاسة في مصر مصرع القيادي الحوثي ''عبدالوهاب الشامي'' في ظروف غامضة النصر السعودي يقلب الطاولة على استقلول الطاجيكي ويواصل صدارة مجموعته وسط تصعيد إرهابيي للمليشيات الحوثية والقاعدة.. نجاة مسؤول أمني من انفجار سيارة مفخخة في أبين لصلتهم بمسلحين أكراد.. اعتقال 90 شخصا في تركيا نداء عاجل لسكان هذه المطقة ..و مطالبتهم بالفرار قبل ساعات من مباراة ريال مدريد.. زلزال يضرب المنطقة والخوف والرعب يسود المكان اشتعال حرب المسيرات من جديد… أوكرانيا تُسقط صاروخاً و29 مسيّرة روسية خلال اللّيل ومصادر عسكرية تكشف التفاصيل
انتشرت في العاصمة الإيرانية طهران المزيد من اللافتات التي تحمل شعارات وشخصيات سياسية، قبل مواجهة الفرق السعودية التي تخوض منافسات دوري أبطال آسيا.
وقبيل مبارة نساجي الايراني مع نادي الهلال السعودي اليوم، نشرت بلدية طهران صورة ضخمة لقائد فيلق القدس قاسم "س" مكتوبا عليها "يخافون من عينيه" ، وفق ما هو متداول.
جاء هذا بعدما أظهرت تسببت اللافتات والشعارات لشخصيات سياسية، في أزمة مباراة سباهان الإيراني والاتحاد السعودي.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد السعودي لكرة القدم على دعمه الكامل لفريق الاتحاد واتخاذه كافة السبل القانونية لحماية حقوق الفريق.
ولم تنطلق المباراة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في موعدها المحدد من مساء أمس الاثنين، بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول للملعب قبل إزالة إحدى الصور والتماثيل السياسية في ممر اللاعبين، وهو ما دفع مراقب اللقاء لاتخاذ قرار إلغائها.
يذكر أن الهلال يخوض مباراة نساجي الإيراني اليوم الثلاثاء، وهو في المركز الثاني في مجموعته بعد التعادل مع نافباخور بهدف لمثله.