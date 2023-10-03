6 مرشحين محتملين للرئاسة في مصر مصرع القيادي الحوثي ''عبدالوهاب الشامي'' في ظروف غامضة النصر السعودي يقلب الطاولة على استقلول الطاجيكي ويواصل صدارة مجموعته وسط تصعيد إرهابيي للمليشيات الحوثية والقاعدة.. نجاة مسؤول أمني من انفجار سيارة مفخخة في أبين لصلتهم بمسلحين أكراد.. اعتقال 90 شخصا في تركيا نداء عاجل لسكان هذه المطقة ..و مطالبتهم بالفرار قبل ساعات من مباراة ريال مدريد.. زلزال يضرب المنطقة والخوف والرعب يسود المكان اشتعال حرب المسيرات من جديد… أوكرانيا تُسقط صاروخاً و29 مسيّرة روسية خلال اللّيل ومصادر عسكرية تكشف التفاصيل مجلس الأمن يوافق على إرسال قوة دولية إلى هذه الدولة ويحظر الأسلحة الخفيفة قانون انتخاب الرئيس في ليبيا يحسم قضية ترشح سيف القذافي...وهذا ردّه
لقي قيادي في مليشيا الحوثي مصرعه في محافظة إب في ظل خلافات بينية بين عدد من قيادات المليشيا بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وقالت "مصادر محلية "إن قياديا في مليشيا الحوثي قتل في منطقة سمارة بمديرية يريم شمالي محافظة إب".
وأضافت المصادر، أن القيادي يدعى "عبدالوهاب الشامي" ويكنى بـ "أبو أحمد" قتل بظروف وملابسات غامضة.
وبحسب المصادر، فإن المليشيا رفضت دفن جثمان القيادي "الشامي" حتى اللحظة، نتيجة الشكوك التي أثيرت حول مصرعه،وفق الصحوة نت.