مصرع القيادي الحوثي ''عبدالوهاب الشامي'' في ظروف غامضة

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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لقي قيادي في مليشيا الحوثي مصرعه في محافظة إب في ظل خلافات بينية بين عدد من قيادات المليشيا بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وقالت "مصادر محلية "إن قياديا في مليشيا الحوثي قتل في منطقة سمارة بمديرية يريم شمالي محافظة إب".

وأضافت المصادر، أن القيادي يدعى "عبدالوهاب الشامي" ويكنى بـ "أبو أحمد" قتل بظروف وملابسات غامضة.

وبحسب المصادر، فإن المليشيا رفضت دفن جثمان القيادي "الشامي" حتى اللحظة، نتيجة الشكوك التي أثيرت حول مصرعه،وفق الصحوة نت.