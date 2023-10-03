6 مرشحين محتملين للرئاسة في مصر مصرع القيادي الحوثي ''عبدالوهاب الشامي'' في ظروف غامضة النصر السعودي يقلب الطاولة على استقلول الطاجيكي ويواصل صدارة مجموعته وسط تصعيد إرهابيي للمليشيات الحوثية والقاعدة.. نجاة مسؤول أمني من انفجار سيارة مفخخة في أبين لصلتهم بمسلحين أكراد.. اعتقال 90 شخصا في تركيا نداء عاجل لسكان هذه المطقة ..و مطالبتهم بالفرار قبل ساعات من مباراة ريال مدريد.. زلزال يضرب المنطقة والخوف والرعب يسود المكان اشتعال حرب المسيرات من جديد… أوكرانيا تُسقط صاروخاً و29 مسيّرة روسية خلال اللّيل ومصادر عسكرية تكشف التفاصيل مجلس الأمن يوافق على إرسال قوة دولية إلى هذه الدولة ويحظر الأسلحة الخفيفة قانون انتخاب الرئيس في ليبيا يحسم قضية ترشح سيف القذافي...وهذا ردّه
استطاع النصر السعودي قلب الطاولة على ضيفه استقلول دوشنبه الطاجيكي والتقدم بثلاثة اهداف مقابل هدف بعد تأخره في النتيجة بهدف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما امس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الخامسة.
وسجل للنصر البرتغالي كريستيانو رونالدو عند الدقيقة الـ66 والبرازيلي أندرسون تاليسكا عند الدقيقتين 72 و77 للنصر، فيما جاء هدف استقلول الطاجيكي عند الدقيقة 44.
وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة مقابل 3 نقاط لبرسيبوليس الإيراني في المركز الثاني، ونقطة واحدة لكل من استقلول دوشنبه الطاجيكي والدحيل القطري.
ويستضيف النصر نظيره الدحيل القطري، 24 أكتوبر الجاري، بينما يحل استقلول الطاجيكي ضيفاً على برسيبوليس الإيراني في اليوم ذاته، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.