النصر السعودي يقلب الطاولة على استقلول الطاجيكي ويواصل صدارة مجموعته

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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استطاع النصر السعودي قلب الطاولة على ضيفه استقلول دوشنبه الطاجيكي والتقدم بثلاثة اهداف مقابل هدف بعد تأخره في النتيجة بهدف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما امس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الخامسة.

وسجل للنصر البرتغالي كريستيانو رونالدو عند الدقيقة الـ66 والبرازيلي أندرسون تاليسكا عند الدقيقتين 72 و77 للنصر، فيما جاء هدف استقلول الطاجيكي عند الدقيقة 44.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة مقابل 3 نقاط لبرسيبوليس الإيراني في المركز الثاني، ونقطة واحدة لكل من استقلول دوشنبه الطاجيكي والدحيل القطري.

ويستضيف النصر نظيره الدحيل القطري، 24 أكتوبر الجاري، بينما يحل استقلول الطاجيكي ضيفاً على برسيبوليس الإيراني في اليوم ذاته، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.