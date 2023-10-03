اشتعال حرب المسيرات من جديد… أوكرانيا تُسقط صاروخاً و29 مسيّرة روسية خلال اللّيل ومصادر عسكرية تكشف التفاصيل

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أعلنت أوكرانيا اليوم (الثلاثاء) إسقاط 29 مسيّرة إيرانية الصنع وصاروخ أطلقتها القوات الروسية من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».
وقال سلاح الجو الأوكراني «ليلة 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، هاجم المحتلون الروس (أوكرانيا) بـ31 مسيّرة طراز (شاهد) وصاروخ (كروز) نوع (إسكندر-ك)»، مضيفا أن دفاعاته أسقطت الصاروخ و29 من تلك المسيرات.
وأشار إلى أن معظمها استهدف منطقتي ميكولايف ودنيبروبتروفسك. وكانت القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية قد قالت في وقت سابق إن الهجمات استمرت أكثر من ثلاث ساعات الليلة الماضية، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك إن الحطام المتساقط في مدينة دنيبرو بجنوب شرق البلاد تسبب في نشوب حريق في شركة خاصة جرى إخماده بسرعة.
وأضاف عبر تطبيق «تلغرام» أن أضرارا لحقت بمنشآت تصنيع في أحد المصانع بمدينة بافلوهراد مما تسبب في اندلاع حريق تم إخماده أيضا.
وأوضح فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف أن 16 طائرة مسيرة أُسقطت فوق المنطقة الجنوبية