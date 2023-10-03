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إسرائيل تشن أعنف هجوماً جوياً على مواقع للجيش السوري في دير الزور

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 أكد مصدر عسكري أن إسرائيل نفذت ليل الاثنين هجوماً جوياً على مواقع للقوات المسلحة في محيط مدينة دير الزور ما أدى إلى إصابة جنديين ووقوع بعض الأضرار، بحسب وسائل إعلام رسمية سورية.

وقال المصدر العسكري: "حوالي الساعة 23:50 (الاثنين)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط دير الزور، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وطالبت سوريا المجتمع الدولي بالتحرك بجدية لوضع حد للهجمات الإسرائيلية على أراضيها وإلزامها بالقوانين الدولية.

وتهاجم إسرائيل عادة مواقع تابعة لإيران وحزب الله اللبناني وميليشيات مسلحة في سوريا.

وعادة لا تقر تل أبيب علنا بمسؤوليتها عن الهجمات الجوية المتكررة داخل سوريا

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