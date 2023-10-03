أرخص أسعار البنزين في العالم.. ما هو ترتيب بلدك؟

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تصدرت إيران دول العالم من حيث أرخص سعر للبنزين، حيث بلغ سعره حتى 25 سبتمبر الماضي 0.029 دولار للتر، حسب بيانات موقع "غلوبال بترول بريس".



وبعد إيران جاءت في المرتبة الثانية ليبيا بـ0.031 دولار للتر، ثم فنزويلا بـ0.035 دولار للتر، والجزائر رابعا بـ0.335 دولار للتر الواحد.

وجاءت تونس في المرتبة 22 بـ0.795 دولار للتر، فيما حلت المغرب في التصنيف 104 بتسعيرة وصلت إلى 1.509 دولار للتر.

أما روسيا فاحتلت المركز الـ15 بـ0.580 دولار للتر.

وفي ما يلي لائحة بترتيب الدول بناء على سعر البنزين الأرخص وفقا لبيانات موقع "غلوبال بترول بريس".



وفي قائمة أغلى أسعار البنزين في العالم، تصدرت هونغ كونغ بـ3.093 دولار للتر، بعدها إيسلندا بسعر وصل إلى 2.335 دولار للتر، وإمارة موناكو بـ2.284 دولار للتر، ثم هولندا بـ2.255 دولار للتر.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تعد من الدول الرائدة في إنتاج الذهب الأسود، فقد حلت بالمرتبة الـ40 في اللائحة بسعر بلغ 1.083 دولار للتر.