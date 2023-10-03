أرخص أسعار البنزين في العالم.. ما هو ترتيب بلدك؟ السد يخسر أمام ناساف الأوزبكي في أبطال آسيا فريق حكومي رفيع يناقش مع البنك الدولي دعم المشاريع التنموية في اليمن عالم فضاء مصري يحذر من كارثة في 3 مدن عربية الاجهزة الامنية في المهرة تعلن ضبط مطلوباً لأمن شبوة مجلس الأمن يعقد الأسبوع القادم اجتماعه الشهري بشأن اليمن روسيا تبني أكبر مفاعل نووي بالعالم في دولة عربية تحذير جديد من موسكو للغرب:الحرب العالمية الثالثة تقترب مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى شاب أراد الخطوبة فضيّع الخاتم.. وهذا ما فعله كاظم الساهر
خسر السد القطري أمام ناساف الأوزبكي (3-1) مساء الاثنين بملعب مدينة كارشي الأوزبكية، ضمن الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال آسيا. أحرز أهداف ناساف كل من سوخروب نورولوييف وعزيزبك أمانوف (هدفين) في الدقائق 29 و46 و58، بينما سجل خوخي بوعلام هدف السد الوحيد في الدقيقة 83. جاءت المباراة متوسطة المستوى تبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، وإن كانت سيطرة ناساف إيجابية على مرمى منافسه ونجح في تسجيل أهداف كانت كفيلة بتحقيق الفوز الكبير. وفشل السد في ترجمة سيطرته إلى أهداف، ولم تظهر خطورة حقيقية للفريق القطري على المرمى الأوزبكي، إلا في هجمات قليلة للغاية، منها الهدف الذي أحرزه في الدقائق الأخيرة بعد فوات الأوان. وشهدت المباراة طرد أكرم عفيف مهاجم السد في الدقيقة 86 بعد اعتراضه على حكم اللقاء. بهذه النتيجة، تجمد رصيد السد عند نقطة واحدة من التعادل مع الشارقة الإماراتي في الجولة الأولى، بينما ارتفع رصيد الفريق الأوزبكي إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة