السد يخسر أمام ناساف الأوزبكي في أبطال آسيا

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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خسر السد القطري أمام ناساف الأوزبكي (3-1) مساء الاثنين بملعب مدينة كارشي الأوزبكية، ضمن الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال آسيا. أحرز أهداف ناساف كل من سوخروب نورولوييف وعزيزبك أمانوف (هدفين) في الدقائق 29 و46 و58، بينما سجل خوخي بوعلام هدف السد الوحيد في الدقيقة 83. جاءت المباراة متوسطة المستوى تبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، وإن كانت سيطرة ناساف إيجابية على مرمى منافسه ونجح في تسجيل أهداف كانت كفيلة بتحقيق الفوز الكبير. وفشل السد في ترجمة سيطرته إلى أهداف، ولم تظهر خطورة حقيقية للفريق القطري على المرمى الأوزبكي، إلا في هجمات قليلة للغاية، منها الهدف الذي أحرزه في الدقائق الأخيرة بعد فوات الأوان. وشهدت المباراة طرد أكرم عفيف مهاجم السد في الدقيقة 86 بعد اعتراضه على حكم اللقاء. بهذه النتيجة، تجمد رصيد السد عند نقطة واحدة من التعادل مع الشارقة الإماراتي في الجولة الأولى، بينما ارتفع رصيد الفريق الأوزبكي إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة