فريق حكومي رفيع يناقش مع البنك الدولي دعم المشاريع التنموية في اليمن

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث فريق حكومي رفيع، الإثنين، مع وفد البنك الدولي، مستوى الإصلاحات الحكومية، ودعم وتنفيذ مشاريع تنموية بعدد من القطاعات الإستراتيجية في البلاد الغارقة بالحرب منذ تسع سنوات.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن فريق حكومي ناقش مع وفد البنك الدولي الذي يتكون من المدير الإقليمي للبنك في اليمن ومصر وجيبوتي ستيفان جيمبرت، ومدير مكتب البنك الدولي في اليمن تانيا ماير، والمدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في اليمن يوسف حبش، ناقش معهم تعزيز جهود وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، ومستوى سير تنفيذ مشاريع البنك الدولي بعدد من القطاعات التنموية.

وأضافت أن اللقاء تطرق إلى مستوى تنفيذ حزمة من المشاريع المختلفة الممولة من البنك الدولي، وخطة تنمية العاصمة المؤقتة عدن، واحتياجات القطاعات الخدمية من المشاريع الإنمائية لتأهيل وتطوير البنية التحتية المتضررة بسبب الحرب، وكذا جهود الحكومة ووزارة المالية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ومستوى الإجراءات التصحيحية وصرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى حجم التمويلات اللازمة لدعم بعض القطاعات الحيوية، ووضع برامج الحماية الاجتماعية، وآليات دعم برامج وخطط بناء القدرات المؤسسية والإستراتيجيات الوطنية، وإشراك القطاعات الوطنية في التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم بخصوص المشاريع المنفذة مع الشركاء الدوليين، وجهود عملية الانتقال من التدخلات الطارئة إلى المستدامة.

وشدد الفريق الحكومي على أهمية مواصلة البنك الدولي دعمه لليمن واليمنيين وخاصةً في قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي والمياه ومواجهة تحديات المناخ، وكذا تعزيز قدرات مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتحقيق الاستقرار والتنمية، وأيضا أهمية حشد التمويلات اللازمة للمشاريع، وتوسيع دعم البنك الدولي لتغطية الفجوة التمويلية في خطة الاستجابة الإنسانية.

وضم اللقاء وزراء التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، والمياه والبيئة توفيق الشرجبي، والأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، ووكيلا وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور عبدالغني الشوذبي، والصحة العامة والسكان وعدد من المعنيين في الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. بدوره، جدد وفد البنك الدولي، تأكيده حرص البنك على مواصلة تقديم الدعم للإسهام بتحسين الأوضاع العامة، وتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة في اليمن