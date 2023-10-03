الاجهزة الامنية في المهرة تعلن ضبط مطلوباً لأمن شبوة

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 206

أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، مساء الاثنين، ضبط مطلوبا أمنيا ، لدى السلطات الأمنية في محافظة شبوة.

وقال مركز إعلام شرطة المهرة، إن الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة تمكنت من ضبط المدعو (ع.ن.ع.ا) من أبناء من شبوة والمطلوب في قضايا جنائية إلى في محافظة شبوة.

وقال الدكتور رشيد الصلاحي مدير بحث شرطة شحن أنه بموجب التعميم الصادر من عمليات شرطة المحافظة بالمهرة تم ضبط المذكور في مديرية شحن وكان من أصحاب السوابق وسبق وأن تم ضبطة في قضايا جنائية في مديرية شحن.

وأضاف الصلاحي أن المتهم المذكور يمارس أساليب احتيالية بطرق ذكية ومبتكرة يقوم من خلالها بالحصول على مبالغ مالية من أصحاب المحال التجارية موهماً إياهم بأنه رجل أعمال..

ولفت الصباحي أن المتهم تم إحالته إلى عاصمة المحافظة؛ لاستكمال الإجراءات في القضايا المنضورة لدى شرطة محافظة المهرة تمهيداً لتسليمه إلى أمن شبوة .

وحذر الصلاحي جميع التجار فس مديرية شحن بعدم التعامل مع أشخاص غرباء بدون ضمانات، أو معرفة مسبقة؛ تفادياً لوقعهم ضحية للمجرمين والمحتالين.