آخر الاخبار

فريق حكومي رفيع يناقش مع البنك الدولي دعم المشاريع التنموية في اليمن عالم فضاء مصري يحذر من كارثة في 3 مدن عربية الاجهزة الامنية في المهرة تعلن ضبط مطلوباً لأمن شبوة مجلس الأمن يعقد الأسبوع القادم اجتماعه الشهري بشأن اليمن روسيا تبني أكبر مفاعل نووي بالعالم في دولة عربية تحذير جديد من موسكو للغرب:الحرب العالمية الثالثة تقترب مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى شاب أراد الخطوبة فضيّع الخاتم.. وهذا ما فعله كاظم الساهر وزير الصحة الحوثي ينهب اجهزة ومعدات طبية حديثة من مستشفى 48 وينقلها الى مستشفى خاص..تفاصيل وزير الدفاع::: هدفنا إستعادة الدولة ومؤسساتها

مجلس الأمن يعقد الأسبوع القادم اجتماعه الشهري بشأن اليمن

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 232

يعقد مجلس الأمن الدولي، نهاية الأسبوع القادم اجتماعه الشهري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات في جهود السلام والأوضاع الإنسانية المتردية في البلاد.

وقال برنامج العمل المؤقت لمجلس الأمن، والذي تم اعتماده، اليوم الاثنين، إن المجلس سيعقد يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري اجتماعه الشهري بشأن اليمن في جلسة مشاورات صباحية.

ومن المتوقع أن يستمع أعضاء مجلس الأمن، خلال جلسة المشاورات إلى إحاطتين من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، وممثل عن مكتب الشؤون الإنسانية، حول الجهود المتواصلة لإحياء مسار السلام المتعثر في البلاد، وتدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.

إقراء أيضاً
فريق حكومي رفيع يناقش مع البنك الدولي دعم المشاريع التنموية في اليمن
الاجهزة الامنية في المهرة تعلن ضبط مطلوباً لأمن شبوة
وزير الصحة الحوثي ينهب اجهزة ومعدات طبية حديثة من مستشفى 48 وينقلها الى مستشفى خا
وزير الدفاع::: هدفنا إستعادة الدولة ومؤسساتها
طلاب مدرسة في صنعاء يرفضون ترديد “الصرخة الخمينية
صراع الاجنحة الحوثية يطال مهدي المشاط.. قيادي بارز يشق عصا الطاعة في وجه عبدالملك
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول