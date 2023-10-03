مجلس الأمن يعقد الأسبوع القادم اجتماعه الشهري بشأن اليمن

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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يعقد مجلس الأمن الدولي، نهاية الأسبوع القادم اجتماعه الشهري بشأن اليمن، لمناقشة آخر التطورات في جهود السلام والأوضاع الإنسانية المتردية في البلاد.

وقال برنامج العمل المؤقت لمجلس الأمن، والذي تم اعتماده، اليوم الاثنين، إن المجلس سيعقد يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري اجتماعه الشهري بشأن اليمن في جلسة مشاورات صباحية.

ومن المتوقع أن يستمع أعضاء مجلس الأمن، خلال جلسة المشاورات إلى إحاطتين من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، وممثل عن مكتب الشؤون الإنسانية، حول الجهود المتواصلة لإحياء مسار السلام المتعثر في البلاد، وتدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.