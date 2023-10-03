آخر الاخبار

فريق حكومي رفيع يناقش مع البنك الدولي دعم المشاريع التنموية في اليمن عالم فضاء مصري يحذر من كارثة في 3 مدن عربية الاجهزة الامنية في المهرة تعلن ضبط مطلوباً لأمن شبوة مجلس الأمن يعقد الأسبوع القادم اجتماعه الشهري بشأن اليمن روسيا تبني أكبر مفاعل نووي بالعالم في دولة عربية تحذير جديد من موسكو للغرب:الحرب العالمية الثالثة تقترب مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى شاب أراد الخطوبة فضيّع الخاتم.. وهذا ما فعله كاظم الساهر وزير الصحة الحوثي ينهب اجهزة ومعدات طبية حديثة من مستشفى 48 وينقلها الى مستشفى خاص..تفاصيل وزير الدفاع::: هدفنا إستعادة الدولة ومؤسساتها

تحذير جديد من موسكو للغرب:الحرب العالمية الثالثة تقترب

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 226
 

تحذير جديد من موسكو وجهته صوب الغرب وتحديدا بريطانيا وألمانيا اللتين ربما قد تصبحان أهدافا مشروعة للصواريخ الروسية.

"الحرب العالمية الثالثة تقترب"، هكذا علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيدف، على اعتزام برلين إمداد كييف بصواريخ "توروس" وكذلك إعلان بريطانيا نشر مدربين عسكريين في أوكرانيا.


ميدفيديف، وهو رئيس سابق لروسيا، أكد، عبر تطبيق تليغرام، أن "الجنود البريطانيين الذين يقومون بتدريب القوات الأوكرانية سيكونون أهدافا مشروعة للقوات الروسية، وكذلك المصانع الألمانية التي تنتج صواريخ (توروس) إذا قدمت إمدادات لكييف".

وأشار إلى أن "مثل هذه الخطوات من قبل هؤلاء الحمقى تعجٍّل باندلاع حرب عالمية ثالثة".

وبعد انتهاء فترة رئاسته عام 2012 عين ميدفيديف رئيسا للوزراء لمدة 8 سنوات تقريبا، قبل أن يعين في مطلع 2020 نائبا لرئيس مجلس الأمن الروسي، وهو هيئة استشارية تابعة للرئيس الروسي.

إقراء أيضاً
روسيا تبني أكبر مفاعل نووي بالعالم في دولة عربية
مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى
محمد بن راشد يصدر قانونا خاصا بإنشاء شعار خاص يعد ملكية خاصة لإمارة دبي يعكس حض
السعودية تكشف تفاصيل توقيف تنظيم إجرامي خطير يضم بين أعضائه محامين ورجال أعمال
ليبيا: انتشال "64" جثة لضحايا الفيضانات في يومين
البرهان: ماضون نحو الانتهاء من الحرب في السودان
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول