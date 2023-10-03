شاب أراد الخطوبة فضيّع الخاتم.. وهذا ما فعله كاظم الساهر

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تعرض شاب لموقف محرج خلال حفل للفنان العراقي كاظم الساهر، الأحد، في ألمانيا.

وفي فيديو متداول على منصة “إكس”، “تويتر” سابقاً، صعد الشاب على المسرح فيما بدا أنه اتفاق مسبق مع كاظم الساهر، ودعا الفتاة التي يريد خطبتها لمفاجأتها بتقديم الخاتم أمام الجمهور.

وعند صعود الفتاة بدأ الشاب رحلة البحث عن الخاتم إلا أنه لم يتمكن من العثور عليه ليكتفي بعدها بالتقاط صورة سيلفي مع الفنان العراقي.



وعلق كاظم الساهر على الموقف المحرج ممازحاً الجمهور: “مسكين إجا يخطب ضيع الخاتم”.