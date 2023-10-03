وزير الصحة الحوثي ينهب اجهزة ومعدات طبية حديثة من مستشفى 48 وينقلها الى مستشفى خاص..تفاصيل

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تواصل ميليشيا الحوثي مصادرة الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة والمحدودة من المستشفيات الحكومية ونقلها الى المستشفيات الخاصة التابعة لقيادات المليشيات.

واتهم أطباء في مستشفى 48 في العاصمة صنعاء إن وزير الصحة الحوثي طه المتوكل صادر عدد من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة رغم محدوديتها ومملوكة للمستشفى ونقلها إلى مستشفى اليمن السعيد مقابل حصول الوزير الحوثي المتوكل على 30 ‎%‎ من قبل المستشفى.

يشار الى ان المستشفى يملكه الدكتور الحوثي / خالد معصار _ امين المجلس الطبي الاعلى ورئيس جامعة واحد وعشرين سبتمبر والذي تربطه علاقة مصاهرة بوزير الصحة الحوثي / طه المتوكل والذي بحسب مصادر يشاع شراكته في المستشفى