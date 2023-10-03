وزير الدفاع::: هدفنا إستعادة الدولة ومؤسساتها

الثلاثاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شدد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، على توحيد الجهود ورفع مستوى التنسيق لتعزيز القدرات القتالية والمهام التدريبية والإعداد الجيد لمنتسبي القوات المسلحة في مختلف المناطق العسكرية.

وقال الفريق الداعري خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، برؤساء هيئات وزارة الدفاع في العاصمة المؤقتة عدن لمناقشة المستجدات الميدانية والإدارية والعملياتية، “إن هدفنا إستعادة الدولة ومؤسساتها وكل من يوجه بندقيته نحو مليشيات الحوثي الإرهابية فهو منا ونحن منه”.

وأشاد وزير الدفاع في الاجتماع الذي حضره نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر ومساعد وزير الدفاع اللواء الركن صالح حسن وعبر تقنية الاتصال المرئي المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، بأداء هيئات وزارة الدفاع على امتداد مسرح العمليات في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية، في مختلف الجوانب التدريبية واللوجستية والعملياتية.

وأكد وزير الدفاع المضي في عملية تنظيم المؤسسة العسكرية وضبط بيانات القوات المسلحة بما يزيد من قوتها وصلابتها وتطويرها للقيام بمهامها الوطنية بكل كفاءة وجاهزية.

حضر الاجتماع رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول ورئيس هيئة الاستخبارات اللواء الركن أحمد اليافعي ورئيس هيئة الاسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه ورئيس هيئة التدريب اللواء الركن محمد شلالة ورئيس هيئة القوى البشرية اللواء الركن أحمد المرزوقي