طلاب مدرسة في صنعاء يرفضون ترديد “الصرخة الخمينية

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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، فيديو يظهر فيه طلاب “أطفال” بإحدى مدارس العاصمة المختطفة صنعاء، وهم يرفضون ترديد “الصرخة الخمينية” التي تفرضها مليشيا الحوثي الإرهابية ضمن مخططاتها لطمس الهوية اليمنية.
وبدلًا من ترديد “الصرخة الخمينية”، ردد الطلاب شعار العزة والنصر “بالروح بالدم نفديك يا يمن”، وقاموا بتكسير ميكرفون أحد المشرفين الحوثيين الذي كان يحاول إجبارهم على ترديد الصرخة، كما هو واضح في الفيديو المتداول. ويظهر بعض الأطفال متوشحين “العلم الوطني”،
في رسالة واضحة للحوثيين بأن ثورة سبتمبر مغروسة في نفوس الأجيال ولا يمكن محوها تحت أي ظرف، وفي ظل أي تعسف وعنف يمارس بحقهم.
يأتي ذلك تزامنًا مع حملة الاعتقالات التعسفية المتواصلة من قِبل مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي طالت أكثر من 1500 شاب في صنعاء وإب ومدينة الحديدة ومناطق أخرى، بتهمة مشاركتهم في احتفالات عيد الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر ورفعهم علم الجمهورية اليمنية