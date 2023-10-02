الاتحاد الآسيوي يصدر بيانا حول مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني

الإثنين 02 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بيانا حول مباراة اتحاد جدة السعودي ونادي سباهان الإيراني، التي كانت مقررة مساء الاثنين، ضمن الجولة الثانية بمجموعات دوري أبطال آسيا.

ولم تنطلق المباراة في موعدها المحدد على أرضية ملعب "نقش جهان بأصفهان" بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول للملعب قبل إزالة إحدى الصور السياسية في ممر اللاعبين.

وألغيت المباراة لاحقا بسبب ظروف غير متوقعة، حسب ما أعلن الاتحاد القاري في بيان.

وجاء في بيان للاتحاد الآسيوي: "تم إلغاء مباراة المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا بين سباهان والاتحاد، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب نقش جهان في أصفهان الليلة، بسبب ظروف غير متوقعة".

وأضاف: "يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين". وختم: "سيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة".