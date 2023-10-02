الإثنين 02 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن مصدر في الخطوط الجوية اليمنية عن موعد وصول طائرتها الجديدة من طراز إيرباص A320 والتي أُطلق عليها إسم "حِميَر" نسبة إلى مملكة حٍميَر وحضارتها العريقة.

وأكد أمين عام نقابة الموظفين والعاملين في الخطوط الجوية اليمنية خالد الحربي على صفحته الشخصية فيسبوك أن موعد وصول الطائرة إلى مطار عدن الدولي في نهاية الأسبوع الجاري.

كما أشار خالد الحربي بأن هناك طائرة أخرى ستنضم أيضاً إلى أسطول الخطوط الجوية اليمنية خلال الأشهر القليلة القادمة والتي تم شراؤها مؤخراً و سيطلق عليها إسم "سبأ" نسبة إلى مملكة سبأ.

وفي وقت سابق أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن توقيعها اتفاقية شراء طائرتين إيرباصA320 في إطار سعي إدارة الشركة لإنجاح الناقل الوطني ودعم أسطوله الجوي بعدد من الطائرات وتحييد عملها من الصراعات والتجاذبات السياسية رغم كل الظروف والأوضاع الاستثنائية التي تعمل فيها الخطوط الجوية اليمنية.