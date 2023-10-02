الخطوط الجويه اليمنية تعلن عن موعد وصول طائرتين أطلق عليهما "حٍميَر ، سبأ" الحكومة الشرعية تُحمّل مليشيا الحوثي مسؤولية توقف الرحلات الجوية من مطار صنعاء الهجرة الدولية تعلن نزوح أكثر من 27 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري اسقاط طائرات مُسيّرة حوثية بنيران قوات الجيش في صعدة اليمن يطالب بالانضمام إلى هياكل وأنشطة المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها منحة القمح البولندي: اتهامات متبادلة بين وزارتين ..تفاصيل منظمة حقوقية تحذر من ارتفاع معدلات الجوع في اليمن الضالع :تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي خلفت قتلى وجرحى من الطرفين نفوق عشرات من رؤوس الإبل في ميدي وحرض بحجة إثر انفجار الغام زرعتها مليشيا الحوثي تراجع اليورو في المدفوعات العالمية إلى أدنى مستوى في تاريخه
أعلن مصدر في الخطوط الجوية اليمنية عن موعد وصول طائرتها الجديدة من طراز إيرباص A320 والتي أُطلق عليها إسم "حِميَر" نسبة إلى مملكة حٍميَر وحضارتها العريقة.
وأكد أمين عام نقابة الموظفين والعاملين في الخطوط الجوية اليمنية خالد الحربي على صفحته الشخصية فيسبوك أن موعد وصول الطائرة إلى مطار عدن الدولي في نهاية الأسبوع الجاري.
كما أشار خالد الحربي بأن هناك طائرة أخرى ستنضم أيضاً إلى أسطول الخطوط الجوية اليمنية خلال الأشهر القليلة القادمة والتي تم شراؤها مؤخراً و سيطلق عليها إسم "سبأ" نسبة إلى مملكة سبأ.
وفي وقت سابق أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن توقيعها اتفاقية شراء طائرتين إيرباصA320 في إطار سعي إدارة الشركة لإنجاح الناقل الوطني ودعم أسطوله الجوي بعدد من الطائرات وتحييد عملها من الصراعات والتجاذبات السياسية رغم كل الظروف والأوضاع الاستثنائية التي تعمل فيها الخطوط الجوية اليمنية.