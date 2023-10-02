الحكومة الشرعية تُحمّل مليشيا الحوثي مسؤولية توقف الرحلات الجوية من مطار صنعاء

الإثنين 02 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حملت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي، مسؤولية توقف رحلات الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء الدولي، وانعكاس ذلك بشكل سلبي على الصعيد الإنساني، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على الجماعة لرفع الحظر المفروض على أرصدة الشركة.

وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام "تواصل جماعة الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، منذ شهر مارس 2023، تجميد حسابات وارصدة شركة (الخطوط الجوية اليمنية) في البنوك العاملة بالعاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، والتي تمثل قرابة 70% من اجمالي إيرادات الشركة، وتتجاوز 80 مليون دولار".

وأضاف في بيان على منصة إكس "أدى تجميد الحوثي لتلك الحسابات والارصدة للإضرار بالمركز المالي والموازنة التشغيلية للشركة التي تعد الناقل الوطني لجميع اليمنيين من كل محافظات الجمهورية، وقدرتها على صرف أجور الموظفين بانتظام، واجراء اعمال الصيانة، وخطط التطوير، وسداد التزاماتها الخارجية، ومواجهة مختلف الالتزامات".

وحمّل الإرياني جماعة الحوثي كامل المسئولية "عن أي تراجع في مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة ويستفيد منها كافة المواطنين دون تمييز، وأي أضرار في عمليات التشغيل بما في ذلك عدم قدرة الشركة على تنظيم الرحلات الجوية من مطار صنعاء، وما يترتب عليه من آثار على الصعيد الانساني، وتقويض التقدم الذي تم تحقيقه في هذا الجانب".

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص باتخاذ موقف حازم ازاء هذه الممارسات التي تهدد بجر الأوضاع لمزيد من التعقيد، وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين، والضغط على جماعة الحوثي لرفع الحظر المفروض عن أرصدة الشركة بشكل فوري، وتحييدها عن الصراع السياسي بما يمكنها من اداء مهامها بصورة طبيعية.