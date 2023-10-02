الخطوط الجويه اليمنية تعلن عن موعد وصول طائرتين أطلق عليهما "حٍميَر ، سبأ" الحكومة الشرعية تُحمّل مليشيا الحوثي مسؤولية توقف الرحلات الجوية من مطار صنعاء الهجرة الدولية تعلن نزوح أكثر من 27 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري اسقاط طائرات مُسيّرة حوثية بنيران قوات الجيش في صعدة اليمن يطالب بالانضمام إلى هياكل وأنشطة المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها منحة القمح البولندي: اتهامات متبادلة بين وزارتين ..تفاصيل منظمة حقوقية تحذر من ارتفاع معدلات الجوع في اليمن الضالع :تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي خلفت قتلى وجرحى من الطرفين نفوق عشرات من رؤوس الإبل في ميدي وحرض بحجة إثر انفجار الغام زرعتها مليشيا الحوثي تراجع اليورو في المدفوعات العالمية إلى أدنى مستوى في تاريخه
أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، عن نزوح أكثر من 27 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها رصدت نزوح 4,600 أسرة يمثلون (27,600 فردًا) خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2023، تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.
وفي تقريرها الأسبوعي لعمليات النزوح رصدت المنظمة الأممية نزوح 49 أسرة فقط يمثلون 294 فرداً نزحوا من تعز والبيضاء والجوف والحديدة، واستقروا في مأرب والحديدة وتعز، خلال الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر.