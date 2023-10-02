الهجرة الدولية تعلن نزوح أكثر من 27 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري

الإثنين 02 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، عن نزوح أكثر من 27 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها رصدت نزوح 4,600 أسرة يمثلون (27,600 فردًا) خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2023، تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.

وفي تقريرها الأسبوعي لعمليات النزوح رصدت المنظمة الأممية نزوح 49 أسرة فقط يمثلون 294 فرداً نزحوا من تعز والبيضاء والجوف والحديدة، واستقروا في مأرب والحديدة وتعز، خلال الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر.