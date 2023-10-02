اسقاط طائرات مُسيّرة حوثية بنيران قوات الجيش في صعدة

الإثنين 02 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن قوات الجيش الوطني، الاثنين، إسقاط طائرات مُسيّرة تابعة للحوثيين، حاولت استهداف مواقعها بمحور علب في مديرية باقم بمحافظة صعدة (شمالي اليمن).

وقالت مصادر عسكرية مصادر عسكرية "إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيرة حاولت الجماعة من خلالها استهداف مواقع قوات الجيش في المحور، بالتزامن مع استهداف المواقع بصواريخ الكاتيوشا"، وفق وكالة (سبأ) الحكومية.

وقال قائد محور علب، اللواء ياسر مجلي، إن جنود الجيش الوطني تصدوا للهجمات الحوثية، وكبدوها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من خروقات جماهة الحوثي المدعومة إيرانيًا، لمساعي السلام في محاولة منها لإعادة الحرب.