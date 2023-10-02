اليمن يطالب بالانضمام إلى هياكل وأنشطة المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها

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طالبت الجمهورية اليمنية، بالعمل على سرعة ضمها إلى هياكل وأنشطة المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتقديم الدعم التقني والمادي للمركز اليمني للوقاية من الأمراض، وتطويره.
جاء ذلك على لسان وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح، الأحد، خلال اجتماعات مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة بالعاصمة العمانية مسقط؛ لمناقشة الملفات الصحية المشتركة، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وقدم الوزير بحيبح خلال الاجتماع، رؤية واحتياجات اليمن في عدد من الملفات، ومن أهمها ما يتعلق بالمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
وطالب الوزير بدعم المنافذ اليمنية صحيًا برفع القدرات الصحية فيها؛ للسيطرة على الأوضاع الصحية للمهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا لليمن، والذين وصل عددهم هذا العام لنحو 160 الف مهاجر جزء منهم انتقل لدول الجوار وخاصة المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى خطورة ملف الهجرة غير الشرعية على الصحة العامة وقال "لا تنحصر الخطورة على الجمهورية اليمنية فحسب بل على دول الجوار أيضا، وهو ما يستدعي جهدًا جماعيًا لمواجهة هذه المشكلة الصحية من قبل مجلس وزراء الصحة الخليجي".