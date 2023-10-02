منظمة حقوقية تحذر من ارتفاع معدلات الجوع في اليمن

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دعت منظمة اوكسفام جميع أطراف الصراع في اليمن إلى السعي لتحقيق سلام مستدام وشامل، محذرة من ارتفاع معدل الجوع في البلاد.
وقال المنظمة في بيان: يجب أن يكون دفع الرواتب، وإعادة فتح الطرق الحيوية، وخطة إعادة بناء الاقتصاد، أمراً أساسياً في أي اتفاق.
وأضافت أن أكثر من ثلث سكان اليمن يواجهون الجوع الشديد، حيث تعد معدلات سوء التغذية بين الأطفال من بين الأعلى في العالم.
وحضت المانحين على التراجع عن التخفيضات في جهود المساعدات الدولية للبلد الذي يعانى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. ويحتاج أكثر من 21 مليون شخص، ثلثي السكان، إلى المساعدة الإنسانية..
وأدى الصراع إلى سقوط آلاف الضحايا، وأجبر أكثر من أربعة ملايين يمني على الفرار من منازلهم، وأدى إلى انهيار الاقتصاد.