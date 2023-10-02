الضالع :تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي خلفت قتلى وجرحى من الطرفين

الإثنين 02 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قتل وجرح عدد من الجنود في القوات الحكومية ومقاتلي جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، في تجدد للمواجهات بين الطرفين في محافظة الضالع.

وقال موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش ، إن قوات الجيش تصدت لهجوم من قبل الحوثيين أثناء محاولتهم التقدم باتجاه مواقع في جبهة الفاخر، غربي المحافظة.

وأضاف ان قوات الجيش، أفشلت هجوم الحوثيين، بعد سقوط 7 قتلى، وإصابة 3 آخرين، من مقاتلي الجماعة.

فيما، قالت مصادر أخرى، إن المواجهات أسفرت عن مقتل جندي في القوات الحكومية وإصابة اثنين آخرين. ولم تعلق جماعة الحوثي على هذه المواجهات حتى وقت نشر الخبر.