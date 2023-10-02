نفوق عشرات من رؤوس الإبل في ميدي وحرض بحجة إثر انفجار الغام زرعتها مليشيا الحوثي

الإثنين 02 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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نفقت عشرات من رؤوس الإبل في صحراء ميدي وحرض ، جراء انفجار ألغام حوثية بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.

وقال المرصد اليمني للألغام في بيان له على منصة "إكس"، إن عددا من الإبل نفقت وأصيبت نتيجة انفجار لغم للحوثيين في احدى المراعي بمنطقة "بني فاضل" بمديرية حيران في حجة.

وأضاف بأن حادثة مماثلة، أدت لنفوق وإصابة عددا من رؤوس الإبل، بانفجار لغم في مديرية ميدي بمحافظة حجة.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية تمكنت من انتزاع 12 لغما من مكان الحادثتين و تمكنت الفرق الهندسية من انتزاع 12 لغما أرضيا، من موقعي الحادثتين.

وعرض المرصد مقطع فيديو، يظهر فيه لغا أرضيا يتم انتزاعه، بالقرب من إحدى الإبل النافقة.

وزرعت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، أعداد كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في الطرقات ومزارع المواطنين، إبان سيطرتها على مديريتي حيران وميدي، قبل تحريرهما من قبضتها، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن تنظيم جماعة الحوثي، زرعت أكثر من مليوني لغم في مختلف المناطق التي سيطرت عليها، أدت إلى مقتل وإصابة ألاف المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال