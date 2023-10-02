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تراجع اليورو في المدفوعات العالمية إلى أدنى مستوى في تاريخه

الإثنين 02 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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تراجعت حصة العملة الأوروبية الموحدة في المدفوعات والتعاملات المالية العالمية إلى أدنى مستوى في تاريخ اليورو.

وحتى نهاية أغسطس الماضي بلغت حصة اليورو في التعاملات الدولية عبر منظومة "سويفت" للتحويلات المالية 23.2 بالمئة، بانخفاض 1.2 نقطة مئوية مقارنة بمؤشر شهر يوليو.

 و أفاد موقع iz.ru، بأن حصة اليورو في المدفوعات العالمية، تراجعت منذ بداية العام ووصلت إلى أدنى مستوى تاريخي.

وارتفعت حصة الدولار إلى 48.03 في المائة، بزيادة بلغت 1.57 في المائة عن مستواها السابق

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