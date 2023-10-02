اشتعال الحرب ولكن من نوع آخر.. لاعبو اتحاد جدة السعودي يرفضون الدخول للملعب لمواجهة سباهان في إيران ومصادر تكشف الأسباب

الإثنين 02 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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رفض نادي اتحاد جدة السعودي، خوض مواجهة سباهان أصفهان الإيراني، على استاد نقش جهان بأصفهان، ضمن الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا.

وتأخر انطلاق مباراة اتحاد جدة والفريق الإيراني بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول قبل ازالة إحدى الصور السياسية في ممر اللاعبين.

وكشف موقع "kooora" أن فريق الاتحاد غادر الاستاد تماما، عقب عقد اجتماع عاجل مع مراقب المباراة