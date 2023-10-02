نفوق عشرات من رؤوس الإبل في ميدي وحرض بحجة إثر انفجار الغام زرعتها مليشيا الحوثي تراجع اليورو في المدفوعات العالمية إلى أدنى مستوى في تاريخه اشتعال الحرب ولكن من نوع آخر.. لاعبو اتحاد جدة السعودي يرفضون الدخول للملعب لمواجهة سباهان في إيران ومصادر تكشف الأسباب المبعوث الأممي من قطر يزف تباشير التلاحم الإقليمي والأمل بخصوص التوصل إلى حل الوضع في اليمن بشكل مفاجئ ... هروب لاعب أجنبي من الدوري السعودي النائب العليمي: اللغة المهرية ثراء ثقافي وتنوع حضاري يجب الاعتزاز بها توكل كرمان : المليشيا الحوثية ستدفع ثمن جرائمها وجناياتها بحق اليمنيين ولن تفلت من العقاب السفارة اليمنية بسلطنة عمان تحتفي بأعياد الثورة بحضور سياسي واجتماعي ما حقيقة رحيل بنزيما عن الدوري السعودي وما آخر التقارير حول اصابته؟ محمد بن راشد يصدر قانونا خاصا بإنشاء شعار خاص يعد ملكية خاصة لإمارة دبي يعكس حضارتها وقيمها ومبادئها
رفض نادي اتحاد جدة السعودي، خوض مواجهة سباهان أصفهان الإيراني، على استاد نقش جهان بأصفهان، ضمن الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا.
وتأخر انطلاق مباراة اتحاد جدة والفريق الإيراني بسبب رفض لاعبي الاتحاد النزول قبل ازالة إحدى الصور السياسية في ممر اللاعبين.
وكشف موقع "kooora" أن فريق الاتحاد غادر الاستاد تماما، عقب عقد اجتماع عاجل مع مراقب المباراة