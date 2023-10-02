النائب العليمي: اللغة المهرية ثراء ثقافي وتنوع حضاري يجب الاعتزاز بها

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شارك نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، أبناء المهرة واليمن، احتفالاتهم بيوم اللغة المهرية.
معتبراً اللغة المهرية وغيرها من اللغات اليمنية الأخرى ثراءً ثقافياً وتنوعاً حضارياً ولغوياً يجب الاعتزاز والافتخار بهذه اللغة.
وقال العليمي، في تغريدة على منصة "إكس": نشارك أبناء المهرة احتفالهم بيوم اللغة المهرية ونعتبر أن اللغة المهرية وغيرها من اللغات اليمنية الأخرى ثراءً ثقافياً وتنوعاً حضارياً ولغوياً نعتز ونفتخر به كونه يمثل التنوع الحضاري المجتمعي للوطن".
وأضاف مغرداً باللغة المهرية: "يومه نهه نحتفيلن شيكم حبون ذمهره بنهور ذلغوت ذمهريت وامهريت واغتسا من لغات ذليمن ناتزوز بيسن ونفتخر بيسن".