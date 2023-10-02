توكل كرمان : المليشيا الحوثية ستدفع ثمن جرائمها وجناياتها بحق اليمنيين ولن تفلت من العقاب

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أدانت الحائزة على جائزة نوبل للسلام "توكل كرمان" قيام مليشيا الحوثي بالاعتداء على المحتفين بذكرى ثورة 26 من سبتمبر في مناطق سيطرتها.
وقالت كرمان في منشور على صفحتها في فيس بوك إن المليشيا ستدفع ثمن جرائمها وجناياتها بحق اليمنيين، ولن تفلت من العقاب.
وأشارت إلى أن اعتداءات المليشيا طالت أكثر من ألف شاب بالاعتقال والإخفاء القسري، مؤكدة أن انتماء الشباب اليمني لجمهوريته وثوراتهم سيجرف أوهام المليشيا الإرهابية