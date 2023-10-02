السفارة اليمنية بسلطنة عمان تحتفي بأعياد الثورة بحضور سياسي واجتماعي

الإثنين 02 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اقامت السفارة اليمنية في مسقط احتفالية بمناسبة الذكرى (٦١) لثورة سبتمبر ١٩٦٢ و والذكرى (٦٠) لثورة كتوبر ١٩٦٣ المجيدتين

برعاية السفير الدكتور خالد بن صالح بن شطيف،الذي أكد خلال الاحتفال أن ثورتي سبتمبر واكتوبر منجز تاريخي ضحى من اجلها ابناء اليمن وقياداته التاريخية فعلينا جميعاً الحفاظ والتمسك بمبادئها واهدافها ..

حضر الحفل عد من القيادات السياسة والاجتماعية وابناء الجالية اليمنية .