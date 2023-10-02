ما حقيقة رحيل بنزيما عن الدوري السعودي وما آخر التقارير حول اصابته؟

الإثنين 02 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات

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سارع كريم بنزيما لدحض الإشاعات التي تحدثت خلال الساعات الماضية عن رحيله بصورة مفاجئة عن الاتحاد السعودي الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من ريال مدريد.

وتداولت وسائل إعلام خلال الساعات القليلة الماضية، خبرا نشره موقع "سعودي سبورت" عن هروب أحد اللاعبين الأجانب من الدوري السعودي بشكل مفاجئ دون الكشف عن هوية اللاعب أو النادي الذي هرب منه، فيما رجحت بعض التقارير أن يكون "اللاعب الهارب" هو بنزيما.

وفيما يبدو ردا على هذه الإشاعات، نشر بنزيما عبر خاصية "استوري" على حسابه في موقع "إنستغرام"، فيديو الذي لا تتجاوز مدته خمس ثوان، وظهر فيه النجم الفرنسي وهو يتدرب في صالة رياضية ويرتدي قميص نادي اتحاد جدة السعودي.

وأعاد الحساب الرسمي لصحيفة "المدينة" السعودية في منصة "إكس"، نشر فيديو بنزيما وكتب: "ردا على الشائعات.. محترف الاتحاد كريم بنزيما ينشر فيديو من داخل الصالة الرياضية".

ومنذ انضمامه إلى الاتحاد، شارك بنزيما في ست مباريات بقميص "العميد" جميعها في دوري روشن السعودي، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

يذكر أن بنزيما غاب بسبب الإصابة عن مباراتي الاتحاد أمام الفتح والفيحاء في الجولتين السابعة والثامنة من الدوري السعودي، بالإضافة إلى مباراة "العميد" أمام أوجمك الأوزبكي.

وسيغيب بنزيما أيضا عن لقاء الاتحاد ضد مضيفه سباهان أصفاهان الإيراني المقرر مساء اليوم الاثنين لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وكانت وسائل الإعلام تداولت خبرا نشره موقع "سعودي سبورت" عن هروب أحد اللاعبين الأجانب من الدوري السعودي بشكل مفاجئ دون الكشف عن هوية اللاعب أو النادي الذي هرب منه.

ووفقا للموقع الذي لم يذكر أي تفاصيل خاصة بالأزمة، فإن هناك لاعبا أجنبيا يرفض إكمال الموسم الحالي رغم مشاركته في الجولات الماضية بشكل أساسي.

ومن جانب أخر كشفت تقارير صحفية سعودية عن أخر تطورات أزمة غياب كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد والتقارير الصحفية التي أشارت إلى رحيله عن الفريق.

وأكدت صحيفة "الميدان الرياضي" السعودية، أن كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد، يتواجد في جدة هو وأسرته خلال الوقت الحالي، ولا صحة لأنباء مغادرته إلى بلاده فرنسا وإنهاء عقده مع العميد.

وكان "العميد" تعاقد مع بنزيما في الميركاتو الصيفي الجاري، قادما من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين قادمين.

بدوره، علق الإعلامي وليد الفراج على الأنباء التي تداولها بشأن رحيل بنزيما عن صفوف فريق الاتحاد.

وقال وليد الفراج خلال ظهوره ببرنامج "أكشن مع وليد"، إن كريم بنزيما انتهى من تجهيز المنزل المخصص له بمدينة جدة، تمهيدا للإقامة فيه برفقة أسرته.

وأضاف: "كريم بنزيما موجود في نادي الاتحاد بالعيادة الطبية.. والجهاز الفني لفريق الاتحاد ينتظر الضوء الأخضر لمشاركته في ديربي جدة أمام الأهلي على ملعب الجوهرة".

يذكر أن الدوري السعودي يشهد أقوى موسم في تاريخه بتدفق نجوم العالم إلى البطولة والذي بدأ مع قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يشهد الموسم الحالي تواجد نجوم عالميين على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي نيمار، والسنغالي ساديو ماني وغيرهم العشرات من نجوم الدوري الإنجليزي.