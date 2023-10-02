اليمن في شكر رسمي لدولة الكويت: ''المدارس والجامعات والمستشفيات شواهد عظيمة خلدت الكويت في ذاكرة اليمنيين''

الإثنين 02 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قالت الحكومة اليمنية إن المدارس والمستشفيات، والجامعات ومخيمات الايواء، ومشاريع المياه، والزراعة وغيرها الكثير، تتحدث عن أمثلة للشواهد العظيمة التي خلدت الكويت في ذاكرة وقلوب اليمنيين.

وفي تفاصيل الخبر، استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، نائب رئيس الوزراء وزير النفط الكويتي الدكتور سعد البراك، حيث جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين والحرص المشترك على استمرار تعزيزها وتطويرها.

وناقش اللقاء، الدعم الكويتي الحالي والمستقبلي لليمن في عدد من المجالات الحيوية، إضافة الى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب.

وحمّل الدكتور معين عبدالملك، نائب رئيس الوزراء وزير النفط الكويتي، نقل تحياته الى أخيه الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي، وتقديره للكويت أميرا وولي عهد وحكومة وشعبا على مواقفهم الثابتة في دعم الشعب اليمني وقيادته.. منوها بالأدوار الاخوية للكويت قيادة وحكومة وشعبا تجاه اليمن وشعبها على امتداد العقود الماضية والأثر الفاعل لمشاريعها في القطاعات الحيوية، واياديها البيضاء والسخية وموقفها الثابت في دعم الشرعية اليمنية.

وثمن الجهود الكويتية في الجهود الرامية لإحلال السلام في اليمن، واستضافتها واحدة من أطول واعمق جولات المفاوضات التي كانت قاب قوسين من التوصل الى اتفاق لولا تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية.

بدوره، نقل نائب رئيس الوزراء الكويتي، لرئيس الوزراء، تحيات القيادة الكويتية ورئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.. مؤكدا على موقف الكويت الداعم للحكومة الشرعية ومجلس القيادة، والشعب اليمني، وحرصها على استقرار الأوضاع وانهاء الحرب وتحقيق السلام.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى دولة قطر راجح بادي.