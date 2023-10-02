تصعيد خطير في صعدة.. دفاعات الجيش تسقط طائرات حوثية مسيرة والمليشيات تتهم السعودية بقتل مواطنين في المديريات الحدودية

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أعلنت قوات الجيش في اليمن اليوم الاثنين إسقاط طائرات مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي حاولت استهداف مواقعه في محور علب بمحافظة صعدة.
وبحسب وكالة سبأ، تمكنت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة في محور علب، بمديرية باقم، في محافظة صعدة، اليوم، من إسقاط طائرات مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية.
وقالت مصادر عسكرية إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيرة حاولت المليشيات من خلالها استهداف مواقع قوات الجيش في المحور، بالتزامن مع استهداف المواقع بصواريخ الكاتيوشا.
وقال قائد محور علب، اللواء ياسر مجلي، إن أبطال الجيش الوطني تصدوا للهجمات الحوثية، وكبدوها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وأكد أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من خروقات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، لمساعي السلام في محاولة منها لإعادة الحرب.
في سياق ذات صلة اتهمت مليشيا الحوثي السعودية بقتل وإصابة 7 مواطنين في قصف لقواتها على المديريات الحدودية في صعدة، حد قولها.