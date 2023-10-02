وكيل أول وزارة الداخلية يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من قوات الطوارئ

الإثنين 02 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شهد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن/ محمد سالم بن عبود الشريف، حفل تخرج الدفعة الأولى من قوات الطوارئ بعد تلقيها دورات مكثفة في مختلف المهارات القتالية والأمنية.

وأكد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد سالم بن عبود الشريف خلال الحفل أن قوات الطوارئ ستكون رافدا للأجهزة الأمنية والتي ستساهم إلى جانب الوحدات الأخرى في ترسيخ الأمن والاستقرار، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.

وأضاف اللواء بن عبود أن قيادة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي الوزير اللواء الركن/إبراهيم حيدان، لن تألوا جهدا في تقديم الدعم لتأهيل وتدريب منتسبيها وتطوير قدراتهم ومهاراتهم الأمنية.

من جهته أكد قائد قوات الطوارئ،العميد/ عبدالله الحمزي أن تخرج أول دفعة ياتي تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وثورة ١٤ أكتوبر متعهدا بالسير على درب الثوار الأوائل حتى القضاء على مخلفات الإمامة البغيضة.

وفي الحفل استعرض الجنود مهاراتهم القتالية التي عكست مستوى التدريب العالي الذي تلقوه أثناء دورة الصاعقة والتي عقدت في ميدان التدريب التابع لوزارة الداخلية بمحافظة مأرب