مليشيات الحوثي تختتطف عشرات المواطنين في الضالع أشعلوا النيران تعبيرا بعيد الثورة ال 61

الإثنين 02 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، العشرات من أبناء مديرية الحُشا، شمال غربي محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة.

جاء ذلك عقب حملة مداهمات لمنازل المواطنين، وملاحقات في الطرقات، استهدفت أبناء المديرية، على خلفية احتفالهم بالذكرى الـ61 لثورة الـ26 من سبتمبر.

وأكدت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً داهمت عشية عيد ثورة 26 سبتمبر منازل المواطنين في مدينة ضوران على خلفية التعبير عن احتفالهم بعيد الثورة بإشعال النيران فوق أسطح المنازل وقمم الجبال وإطلاق الألعاب النارية.

ووفقاً للمصادر شنت عناصر المليشيا الحوثية حملات مداهمة واسعة استهدفت منازل المواطنين، واستحدثت نقاط تفتيش في الطرقات ولاحقت آخرين في طرقات آخرها اعتقلت على إثرها العشرات من الشباب.

وذكرت المصادر أن المليشيات تكتمت بشكل شديد على حملات الاعتقالات التي طالت أبناء المديرية،وتوعدت بالرد القاسي في حق كل من يتداول هذه الأنباء من أبناء المديرية، بينما لا يزال مصير المختطفين مجهولا حتى اللحظة.

وأصيبت المليشيا الحوثية بحالة خوف شديد من زخم الاحتفالات الشعبية بعيد الثورة السبتمبرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وجاءت الحملات الحوثية متزامنة في عدد من المدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها، أغلبها في صنعاء وإب وذمار.