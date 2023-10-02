اليمن تشارك في اجتماع وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي في مسقط

الإثنين 02 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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شارك وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، في اجتماعات مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، المنعقدة بالعاصمة العمانية مسقط لمناقشة الملفات الصحية المشتركة.

وقدم الدكتور بحيبح قدم رؤية واحتياجات اليمن في عدد من الملفات ومن اهمها ما يتعلق بالمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وطالب بالعمل على سرعة ضم اليمن إلى هياكل وأنشطة المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها وأن يتضمن هذا القرار تقديم الدعم التقني والمادي للمركز اليمني للوقاية من الأمراض ومكافحتها وتطويره.

كما وطالب الوزير بحيبح بدعم المنافذ اليمنية صحيا برفع القدرات الصحية فيها للسيطرة على الأوضاع الصحية للمهاجرين غير الشرعيين من افريقيا لليمن، والذين وصل عددهم هذا العام لنحو 160 ألف مهاجر جزء منهم انتقل لدول الجوار وخاصة المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى خطورة ملف الهجرة غير الشرعية على الصحة العامة لا تنحصر الخطورة على الجمهورية اليمنية فحسب بل على دول الجوار أيضا، وهو ما يستدعي جهدا جماعيا لمواجهة هذه المشكلة الصحية من قبل مجلس وزراء الصحة الخليجي.