الإثنين 02 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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أعلن مركز "طب الطوارئ والدعم" بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، انتشال 64 جثة خلال 48 ساعة لضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق البلاد قبل أكثر من أسبوعين. جاء ذلك في تصريحين منفصلين، الجمعة، للناطق باسم مركز "طب الطوارئ والدعم" محمد كبلان.

وقال كبلان وفق ما نقل عنه الحساب الرسمي للمركز عبر فيسبوك، إنهم "تمكنا الجمعة، من انتشال 28 جثة، والإشراف على دفن 7 جثامين".

كما قدم الجهاز وفق كبلان "الخدمات الصحية لـ371 شخصا في المناطق المنكوبة". أما عن حصيلة الخميس، فقد نقلت منصة "حكومتنا "الرسمية الجمعة، عن كبلان أن "مركز طب الطوارئ والدعم تمكن من انتشال 36 جثة وأشرف على دفن 18 جثمانا وقدم الرعاية الصحية لنحو 343 حالة".

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر. وخلف الإعصار الذي دمر المباني السكنية والمرافق التعليمية والطبية أضرارا نفسية بالغة لدى الناجين وفق حكومة الوحدة ومنظمات طبية عاملة في المجال.

وفي 24 سبتمبر الحالي، أعلنت لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت "3868 حالة وفاة"، وهي حصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية، في 16 من الشهر نفسه، حين أفادت بمصرع 3958 شخصا وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.