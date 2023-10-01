ميسي يتصدر وأحدهم من أصول عربية.. أعلى قمصان اللاعبين مبيعا في الدوري الأميركي

الأحد 01 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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على الرغم من انضمامه إلى إنتر ميامي قبل شهرين تقريبا، فإن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يواصل تحقيق النجاحات على المستوى الاقتصادي في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وأكد الموقع الرسمي للدوري الأميركي للمحترفين أن قميص ميسي هو الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة، والذي تم بيع أعداد كبيرة منه بواسطة المتجر الإلكتروني التابع للبطولة في الفترة ما بين 1 يناير/ انون الثاني و12 سبتمبر/أيلول 2023.

وعرفت القائمة التي شملت 25 لاعبا من 13 جنسية مختلفة، وجود 3 لاعبين من أندية إنتر ميامي وسياتل ساوندرز وسانت لويس سيتي، فيما يمثّل البقية 12 ناديا، وجاء من بينهم اللاعب الألماني من أصول سودانية هاني مختار.

وهؤلاء هم اللاعبون الأكثر من حيث مبيعات القميص في الدوري الأميركي ليونيل ميسي – إنتر ميامي جواو كلاوس – سانت لويس سيتي هاني مختار – ناشفل سيباستيان دريوسي – أوستن أف سي كارلوس فيلا – لوس أنجلوس جوردان موريس – سياتل ساوندرز راؤول رويدياز – سياتل ساوندرز تياغو ألمادا – أتالانتا يونايتد إدوارد لوين – سانت لويس سيتي كريستيان رولدان – سياتل ساوندرز ووكر زيمرمان – ناشفل خافيير هيرنانديز "تشيشاريتو" – لوس أنجلوس غالاكسي سيرجيو بوسكيتس – إنتر ميامي تيم باركر – سانت لويس سيتي ريكي بويج – لوس أنجلوس غالاكسي براندون فاسكيز – سينسيناتي كارول سويديرسكي – شارلوت أف سي جون تولكين – نيويورك ريد بولز دييغو شارا – بورتلاند تمبرز دينيس بوانغا – لوس أنجلوس جوزيف مارتينيز – إنتر ميامي كارليس جيل – نيو إنغلاند ريفولوشن دانييل غازداغ – فيلادلفيا يونيون إنزو كوبيتي – شارلوت إف سي شيردان شاكيري – شيكاغو فاير ومنذ وصوله إلى إنتر ميامي لعب ميسي 12 مباراة سجل فيها 11 هدفا وقدّم لزملائه 5 تمريرات حاسمة وقاده للتتويج بكأس الدوريات وهي البطولة الأولى في تاريخ النادي حديث النشأة الذي تأسس عام 2018.

ويحيط الغموض بموعد ظهور ميسي مرة أخرى مع إنتر ميامي بسبب الإصابة، حيث يتبقى للفريق 5 مباريات في موسم الدوري في سعيه للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، إذ يستضيف الأحد نيويورك سيتي إف سي صاحب المركز التاسع الأخير المؤهل إلى "بلاي أوف" الذي يتقدم بفارق 5 نقاط عن ميامي، ثم يواجه شيكاغو فاير وسينسيناتي وشارلوت مرتين في باقي المباريات