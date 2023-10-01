تضرر أكثر من 20 ألف أسرة نازحة جراء الظروف المناخية منذ بداية العام الجاري(تقرير)

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قال تقرير أممي، إن الظروف المناخية القاسية، تسببت بما فيها الأمطار والفيضانات المصاحبة لها بإلحاق الضرر بأكثر من 20 ألف أسرة نازحة في 19 محافظة يمنية منذ مطلع العام الجاري 2023.
وذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تقرير أصدره، الأحد، إن "الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والفيضانات، أدت إلى تضرر ما مجموعه 20,300 أسرة تتألف من 142,100 شخص في 19 محافظة، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2023".
وأضاف أن غالبية الأسر المتضررة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تتواجد في مناطق يصعب الوصول إليها وتستضيف نازحين.
وأشار التقرير إلى أن مجموعة آلية الاستجابة السريعة (RRM) التي يقودها الصندوق وبالتعاون مع اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي، بادرت على الفور "بتعزيز استجابتها وتوسيع نطاق وجودها التشغيلي في 19 محافظة متأثرة بشدة لضمان تقديم المساعدة المنقذة للحياة في الوقت المناسب وبكفاءة للمجتمعات المتضررة".
ولفت إلى أن الآلية قدمت المساعدات المنقذة للحياة لما مجموعه 28,897 أسرة نازحة تتكون من 202,279 شخصاً، خلال الفترة (يناير - سبتمبر) 2023؛ منهم 70% أو 20,163 أسرة، تعاني من الظروف الجوية القاسية، فيما كانت النسبة البقية والبالغة 30% من الأسر النازحة جراء استمرار النزاع