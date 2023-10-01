الأحد 01 أكتوبر-تشرين الأول 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أغلقت محكمة الاستئناف اليوم الأحد باب المرافعة في قضية الطفلة حنين البكري التي قتلت عشية عيد الأضحى في محافظة عدن وحجز القضية للحكم في يوم الاحد 22 اكتوبر.

وخلال جلسة المرافعات الختامية شاهدت المحكمة مقطع فيديو قدمه محاميا الدفاع عن المتهم حسين محمد حسين هرهرة واستجوبت المتهم للمرة الأخيرة حيث أكد بأنه لم يكن يعلم بوجود الطفلة وأنه كان ينوي الإضرار بالسيارة.

وفي ختام الجلسة قدمت نيابة الاستئناف مرافعة ختامية مكونة من أربع صفحات كما قدم محامو أولياء الدم مرافعة ختامية من ثمان صفحات فيما قدم محاميا المتهم مرافعة ختامية من أحد عشر صفحة.