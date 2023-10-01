وكيل أول وزارة الداخلية يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من قوات الطوارئ مليشيات الحوثي تختتطف عشرات المواطنين في الضالع أشعلوا النيران تعبيرا بعيد الثورة ال 61 اليمن تشارك في اجتماع وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي في مسقط تعرف على أهم أربعة لقحات لتطعيم الأطفال ليبيا: انتشال "64" جثة لضحايا الفيضانات في يومين البرهان: ماضون نحو الانتهاء من الحرب في السودان ميسي يتصدر وأحدهم من أصول عربية.. أعلى قمصان اللاعبين مبيعا في الدوري الأميركي تضرر أكثر من 20 ألف أسرة نازحة جراء الظروف المناخية منذ بداية العام الجاري(تقرير) القضاء يعلن اغلاق باب المرافعة في قضية مقتل الطفلة "حنين البكري" وتحديد هذا اليوم موعد النطق للحكم شرطة حضرموت تعلن ضبط متهمين بالتقطع على مواطنين تحت تهديد السلاح
أغلقت محكمة الاستئناف اليوم الأحد باب المرافعة في قضية الطفلة حنين البكري التي قتلت عشية عيد الأضحى في محافظة عدن وحجز القضية للحكم في يوم الاحد 22 اكتوبر.
وخلال جلسة المرافعات الختامية شاهدت المحكمة مقطع فيديو قدمه محاميا الدفاع عن المتهم حسين محمد حسين هرهرة واستجوبت المتهم للمرة الأخيرة حيث أكد بأنه لم يكن يعلم بوجود الطفلة وأنه كان ينوي الإضرار بالسيارة.
وفي ختام الجلسة قدمت نيابة الاستئناف مرافعة ختامية مكونة من أربع صفحات كما قدم محامو أولياء الدم مرافعة ختامية من ثمان صفحات فيما قدم محاميا المتهم مرافعة ختامية من أحد عشر صفحة.