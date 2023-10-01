شرطة حضرموت تعلن ضبط متهمين بالتقطع على مواطنين تحت تهديد السلاح

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أعلنت شرطة مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، ضبط أربعة متهمين، بالتقطع لمواطنيين، والسرقة تحت تهديد السلاح.
وقالت شرطة سيئون في بيان لها بانها تلقت بلاغاً يفيد بتعرض اثنين مواطنين للتقطع من قبل مجهولين تحت تهديد السلاح، مشيرة إلى أن رجال البحث والتحري باشروا بجمع المعلومات حول الواقعة ومتابعة تحركات الجناة حتى تم كشف هويتهم وضبطهم وايداعهم السجن.
كما أعلنت شرطة سيئون تمكنها من ضبط متهم آخر، قام بسرقة عدد من الادوات والمعدات من وسط مزرعة في حي القرن منهن بطاريات ماطور واسلاك كهرباء ومنشار ومعدات زراعية اخرى.
وضبطت الشرطة متهم رابع قام بسرقة ملابس من احد الباعة المتجولين في السوق العام بعد البحث والتحري تم ضبطه وإيداعه السجن واعترافه خلال التحقيق بقيامه بواقعة السرقة حيث سيتم استكمال الاجراءات القانونية واحالته للنيابة العامة، وفقا لمركز الإعلام الأمني.